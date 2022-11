Sace: via al piano 'Insieme 2025', 111 miliardi in 3 anni

(ANSA) - ROMA, 23 NOV - Sace lancia 'Insieme 2025', il piano industriale 2023-2025 che punta ad "accelerare l'evoluzione di imprese e sistema Paese verso un paradigma di crescita più sostenibile" con un focus sulle pmi e l'impegno a mobilitare 111 miliardi di euro di risorse fra investimenti sostenuti, progetti supportati e liquidità garantita.

Lo si legge in una nota del gruppo assicurativo-finanziario controllato dal Mef.

"Sace continuerà la propria mission a sostegno dell'export e dell'internazionalizzazione, come fa da quarantacinque anni, con un progetto di crescita di oltre il 30% dei volumi di contratti assicurati pari a 49 miliardi di euro, supportando le imprese italiane sia nella diversificazione dei mercati di riferimento che nella costruzione di una supply chain in geografie non tradizionali ma ad elevato potenziale per l'export italiano", spiega il comunicato. Il supporto alla competitività e alla crescita sostenibile nel mercato domestico "sarà consolidato e punta a oltre 60 miliardi di euro garantiti", sostenendo investimenti in settori ad alto impatto per l'economia italiana e progetti connessi alla transizione green di imprese e Paese, con l'obiettivo di massimizzare i benefici per il Sistema Paese.

"Il Piano Industriale 2023-2025 ci pone degli obiettivi sfidanti, ambiziosi e di grande responsabilità, che sentiamo nostri perché frutto della partecipazione e del coinvolgimento dei colleghi del Gruppo Sace nella definizione di Insieme 2025 perché tutti noi di Sace siamo convinti che incentivare e sostenere la crescita delle imprese verso orizzonti sostenibili contribuisca al benessere della società", spiega Alessandra Ricci, Amministratore Delegato di Sace.

Il gruppo Sace punta a raddoppiare a 65mila il numero di pmi servite in tre anni, coinvolgendole in un nuovo ecosistema digitale tramite una open platform. (ANSA).