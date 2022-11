Hp taglierà fino a 6.000 posti di lavoro entro il 2025

(ANSA) - NEW YORK, 22 NOV - Hewlett-Packard (Hp) taglierà fra i 4.000 e i 6.000 posti di lavoro entro il 2025 in seguito al calo della domanda di personal computer.

Lo annuncia il colosso statunitense, spiegando che i tagli rientrano nel piano di riduzione dei costi da 1,4 miliardi di dollari l'anno. L'annuncio accompagna i risultati trimestrali di Hp, che hanno messo in evidenza un calo dei ricavi dell'11,2% a 14,8 miliardi. (ANSA).