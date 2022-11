Casa: Bankitalia, peggiorano domanda e prospettive

(ANSA) - ROMA, 23 NOV - Nel terzo trimestre continuano a prevalere i segnali di stabilità dei prezzi delle abitazioni, ma sono divenute più diffuse, fra gli agenti immobiliari, le attese di un calo dei prezzi per il quarto trimestre. Gli operatori segnalano, inoltre, un peggioramento delle condizioni della domanda e le attese sulla situazione del mercato immobiliare si sono ulteriormente deteriorate. Sono questi i principali risultati dell'indagine della Banca d'Italia 'Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia', condotta presso 1.463 agenti immobiliari dal 21 settembre al 21 ottobre 2022.

"Secondo la maggioranza degli agenti nei prossimi dodici mesi l'andamento dell'inflazione al consumo inciderà negativamente sulla domanda di abitazioni e sui prezzi di vendita", si legge nel testo. Nel terzo trimestre tempi di vendita si sono appena allungati, ma restano prossimi ai minimi storici e inferiori ai 6 mesi, e lo sconto medio sul prezzo richiesto è lievemente aumentato (fino all'8,4%, dall'8% della precedente indagine). La quota di compravendite finanziate con mutuo ipotecario è pressoché invariata (al 68%). I canoni di affitto correnti e attesi sono segnalati in rialzo. (ANSA).