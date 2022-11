Borsa: Europa chiude positiva, attesa per indicazioni Fed

(ANSA) - MILANO, 23 NOV - Le Borse europee chiudono in rialzo, in vista delle minute della Fed che forniranno indicazioni sul fronte della politica monetaria. Sotto i riflettori anche le materie prime con il gas che torna a rialzare la testa e il petrolio in netto calo.

Al termine delle contrattazioni l'indice Stoxx 600 guadagna lo 0,6%. Positive Londra (+0,17%), Parigi (+0,32%), piatte Madrid (+0,07%) e Francoforte (+0,04%). (ANSA).