Orient Express La Dolce Vita in partenza, apre prenotazioni

(ANSA) - MILANO, 22 NOV - Il lusso viaggia su rotaia, l'Orient Express La Dolce Vita è pronto a partire nel 2024 e le prenotazioni si aprono con due anni di anticipo, il prossimo 6 dicembre.

Il progetto, ideato da Arsenale Spa in collaborazione con Orient Express del Gruppo Accor e ufficialmente presentato all'ILTM a Cannes - il salone internazionale del turismo e dei viaggi di lusso, si sviluppa lungo 6 itinerari dalle Alpi alle spiagge paradisiache del Sud, dalle bellezze di Venezia a Roma o Palermo a bordo di 12 cabine Deluxe, 18 suite, 1 suite La Dolce Vita e un ristorante per un servizio '5 stelle'. Per entrare nella lista dei 'viaggiatori prioritari' è necessario versare un deposito di 500 euro per biglietti che partono da 2.000 euro a persona per notte.

Nato dal progetto di turismo ferroviario di lusso ideato da Arsenale, ora in collaborazione con Orient Express del Gruppo Accor, l'Orient Express La Dolce Vita è realizzato da Dimorestudio, lo studio di architettura e design fondato da Emiliano Salci e Britt Moran nel 2003. Con il supporto di Accor, partner ufficiale del progetto, e grazie alla partnership con Trenitalia e Fondazione FS Italiane, l'Orient Express La Dolce Vita viaggerà lungo oltre 16.000 km di linee ferroviarie.

