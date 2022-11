Borsa: Asia in ordine sparso, domani verbali Fed, Tokyo +0,61%

(ANSA) - MILANO, 22 NOV - I verbali dell'ultimo Comitato della Fed (Fomc) attesi domani e la recrudescenza del Covid in Cina hanno indotto alla cautela gli investitori in Asia e nel Pacifico. In ordine sparso i vari listini: Tokyo ha guadagnato lo 0,61%, Shanghai lo 0,13%, Taiwan lo 0,64% e Seul ha perso lo 0,59%. Diametralmente opposto il rialzo di Sidney (+0,59%), contrastate Hong Kong (-1,46%), Mumbai (+0,31%) e Singapore (+0,33%) ancora in fase di contrattazioni.

Contrastati i contratti futures sull'Europa, con la sola piazza di Francoforte in calo, negativi invece quelli sugli indici Usa. Attesa nel pomeriggio la fiducia dei consumatori dell'Eurozona, mentre da Oltreoceano sono previsti il Redbook annuale sul commercio, l'indice Fed di Richmond e le anticipazioni dell'Api sulle scorte settimanali di greggio. In programma gli interventi del presidente della Bundesbank Joachim Nagel, considerato tra i falchi della Bce e dei membri del Fomc della Fed Esther George e Jim Bullard, rispettivamente a capo delle sedi di Kansas City e Saint Louis.

In ripresa il greggio (Wti +0,12% a 80,14 dollari al barile), dopo la smentita di Opec+ su un possibile rialzo della produzione. In rialzo anche il gas naturale (+1,61% a 118 euro al MWh ad Amsterdam), stabile l'oro (+0,01% a 1.741,92 dollari l'oncia), negativi gli altri metalli a parte l'acciaio (+0,52% a 3.687 dollari la tonnellata) e l'argento (+1,63% a 21,03 dollari l'oncia). In calo il dollaro a 0,975 euro, 141,93 yen e 0,845 sterline. In luce gli automobilistici Toyota (+2,35%) e Subaru (+2,29%) sulla piazza di Tokyo, dove hanno ceduto i produttori di microprocessori Advantest (-1,43%) e Screen Holdings (-0,78%). (ANSA).