Petrolio: Brent sotto gli 85 dollari come a fine settembre

(ANSA) - MILANO, 21 NOV - Si porta sotto quota 85 dollari al barile il Brent, che cede il 4,57% a 83,61 dollari, per la prima volta sotto i livelli dello scorso settembre. Il passo indietro è dovuto alla ripresa dei casi di Covid in Cina e alle ipotesi di un incremento della produzione di Opec+ di 500 mila barili.

Sono attese domani le stime sulle scorte settimanali di greggio negli Usa secondo l'Api (American Petroleum Institute) in vista del dato diffuso mercoledì dall'Eia (Energy Information Administration). (ANSA).