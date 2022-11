Nella manovra un nuovo rinvio per plastic e sugar tax

(ANSA) - ROMA, 21 NOV - Si va verso un nuovo rinvio dell'entrata in vigore di sugar e plastic tax: secondo quanto si apprende la manovra, che in serata sarà sul tavolo del Consiglio dei ministri dovrebbe contenere la sospensione della misura anche per tutto il 2023. La norma, di fatto, dalla sua introduzione non è mai stata applicata. (ANSA).