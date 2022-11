Gas: chiude in rialzo sopra quota 116 euro al MWh ad Amsterdam

(ANSA) - MILANO, 21 NOV - Ha chiuso in rialzo il gas naturale sulla piazza di Amsterdam portandosi a quota 116,13 euro al MWh per le consegne di dicembre, lo 0,54% in più rispetto a venerdì scorso. In calo dello 0,93% a 268,99 penny per Mbtu, il multiplo mille dell'unità termica britannica, le quotazioni sulla piazza di Londra. (ANSA).