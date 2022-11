Gas: ad Amsterdam risale e oltrepassa i 117 euro

(ANSA) - MILANO, 21 NOV - Il gas, dopo un avvio in calo, risale e si porta oltre i 117 euro al megawattora. Il Ttf ad Amsterdam guadagnano oltre un punto e mezzo percentuale. Giovedì è in calendario la riunione straordinaria dei ministri dell'energia Ue nella quale si discuteranno le proposte della Commissione sui meccanismi per stabilizzare il mercato dell'energia europeo col possibile price cap sul prezzo del gas.

