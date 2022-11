Spread Btp-Bund chiude in calo a 187 punti, minimi da luglio

(ANSA) - MILANO, 18 NOV - Chiusura in calo per lo spread Btp-Bund, con il differenziale di rendimento tra i decennali italiani e quelli tedeschi sceso di 3 punti base, a 187 punti, ai minimi da inizio luglio. Calo analogo per il rendimento dei titoli italiani, sceso al 3,87%, in un contesto di generale stabilità per i bond sovrani del'Eurozona. Gli investitori hanno accolto senza scomporsi le indicazioni arrivati dalla presidente della Bce, Christine Lagarde, e dai componenti del board, Klaas Knot e Joachim Nagel: nonostante abbiano reiterato l'intenzione della Banca centrale europea di proseguire lungo la strada del rialzo dei tassi, il mercato continua a scommettere su un rallentamento della velocità della stretta monetaria. (ANSA).