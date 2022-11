Priolo: Urso, proseguiremo tutte le strade

(ANSA) - ROMA, 18 NOV - "Noi intendiamo proseguire tutte le strade a partire da un ulteriore confronto con il sistema bancario" su ulteriori garanzie della Sace. Lo afferma il ministro per le Imprese e il Made in Italy, Adolfo Urso, al termine dell'incontro sull'impianto Isab Lukoil, non escludendo la nazionalizzazione con "l'intervento diretto dello Stato".

Un'altra strada è "confrontarsi in Europa per una eventuale proroga dell'embargo al petrolio come è stato concesso ad altri paesi" o un'acquisizione con l'uso del golden power per garanzie occupazionali. (ANSA).