Prezzi guerra: prezzo gas resta debole, in rialzo l'argento

(ANSA) - MILANO, 18 NOV - Pochi movimenti per i prezzi delle materie prime: il gas resta debole, in calo di circa il 4% sul mercato di Amsterdam a 108 euro al megawattora mentre il petrolio, partito con un tentativo di rimbalzo dopo lo scivolone di ieri, fatica a mantenere quota 82 dollari al barile.

Oro calmo sui 1.767 dollari all'oncia, con l'argento in aumento di oltre un punto percentuale a quota 21 dollari. In calo di circa due punti percentuali il palladio, mentre tra gli alimentari il frumento cresce dello 0,8% a 814 dollari per il future sui 5mila bushel, l'unità di misura statunitense per i cereali. (ANSA).