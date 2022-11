Gas: scorte Italia sotto il 95%, Germania verso il 100%

(ANSA) - MILANO, 18 NOV - Sono scese sotto il 95% le scorte di gas nei depositi italiani, che hanno raggiunto lo scorso 16 novembre il 94,72% a 183,22 TWh, con un calo tendenziale dello 0,23%. In rialzo verso il tutto esaurito gli stoccaggi in Germania, che alla stessa data hanno raggiunto il 99,98% a 245,35 TWh, con un rialzo tendenziale dello 0,04%. In calo dello 0,05% le scorte complessive dell'Ue, che scendono al 95,38% a 1.066,4 TWh. Sta ancora riempiendo i propri depositi invece la Francia (+0,02%), che ha raggiunto un indice di riempimento del 99,1% a 132,4 TWh. (ANSA).