Borsa: Milano tiene con Europa in attesa discorso Lagarde

(ANSA) - MILANO, 18 NOV - Pochi movimenti in Piazza Affari e sui mercati azionari del Vecchio continente in attesa del discorso della presidente della Bce Christine Lagarde all'European Banking Congress di Francoforte.

Piazza Affari (+0,5%) conferma l'avvio leggermente positivo, con Enel in aumento dell'1,7%, Tenaris dell'1,4% ed Eni di poco più di un punto percentuale dopo la giornata pesante di ieri.

Tra i titoli principali della Borsa di Milano il più negativo è Diasorin che cede circa un punto percentuale. (ANSA).