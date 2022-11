Borsa: Europa su con Wall Street. Milano +1,1%, Btp al 3,89%

(ANSA) - MILANO, 18 NOV - Le Borse europee proseguono la seduta in rialzo dopo l'avvio positivo di Wall Street, che riprende tono dopo i ribassi provocati ieri dalle dichiarazioni aggressive sui tassi del falco della Fed, James Bullard. Milano sale dell'1,1%, davanti a Parigi (1%), Francoforte (+0,9%) e Londra (+0,5%).

La conferma da parte della presidente della Bce, Christine Lagarde, di nuovi rialzi dei tassi, a cui si accodano i falchi Joachim Nagel e Klaas Knot, non scuote gli investitori, che scommettono su una frenata della stretta monetaria sperando in un rallentamento dell'inflazione.

I titoli di Stato sono poco mossi, riassorbendo le precedenti perdite, con il rendimento del decennale italiano che lima al 3,89% e lo spread Btp-Bund a 189 punti base. Crolla il petrolio, in calo del 3,8%, con il wti a 78,5 dollari e il brent a 86,5 dollari, che sconta le preoccupazioni di un rallentamento della domanda legato alla frenata della crescita economica. Gira invece al rialzo il prezzo del gas ad Amsterdam (+1,4% a 113,7 euro).

A Piazza Affari corre Enel (+3%), in scia alle indiscrezioni di Bloomberg per una possibile vendita delle attività in Perù, seguita da Cnh (+3,1%), Iveco (+2,6%), Pirelli (+2,3%) e Stellantis (+1,7%), allineate al buon andamento del comparto auto in Europa. Bene anche le utilities con Italgas (+2,1%) e Terna (+1,8%). (ANSA).