Borsa: Asia non guarda alle tensioni militari, Cina debole

(ANSA) - MILANO, 18 NOV - Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico sostanzialmente insensibili alle tensioni politiche e militari che derivano dal nuovo lancio di un missile intercontinentale da parte della Corea del Nord, caduto in acque giapponesi.

La Borsa di Tokyo ha infatti chiuso attorno alla parità con l'indice Nikkei 225 limato dello 0,1%, mentre Hong Kong si muove verso la conclusione con un ribasso dello 0,5%.

Sul mezzo punto percentuale anche il calo delle Borse cinesi, con Seul piatta e Sidney in aumento finale dello 0,2%. Ancora in tensione lo Sri Lanka, con il piccolo listino azionario di Colombo in calo di oltre due punti percentuali.

Leggermente positivi i future sull'avvio dei mercati europei.

(ANSA).