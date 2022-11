Revolut: supera il milione di clienti in Italia

(ANSA) - ROMA, 17 NOV - La app finanziaria Revolut annuncia di aver superato il milione di clienti in Italia "che si conferma un mercato chiave, essendo il settimo più grande a livello globale".

Il numero dei clienti italiani, sottolinea un comunicato, è cresciuto del 900% negli ultimi tre anni, passando da 100.000 a oltre 1 milione, e del 60% negli ultimi 12 mesi. L'utente tipico italiano ha in media 35 anni, vive in una grande città e utilizza il proprio smartphone per gestire diverse operazioni, inclusa la gestione del denaro.

Anche l'utilizzo delle funzionalità di Revolut da parte degli italiani è aumentato nell'ultimo anno. I pagamenti con carta sono aumentati del 120% e le transazioni contactless hanno registrato un aumento del 130%. La quantità di depositi nei Salvadanai è aumentata del 156% mentre i pagamenti tra utenti all'interno dell'app (peer-to-peer) sono quasi raddoppiati (+96%).

"È davvero gratificante vedere questo livello di interesse verso l'app Revolut in Italia" ha commentato Ignacio Zunzunegui, recentemente nominato nuovo responsabile del mercato italiano e Head of Growth per il Sud Europa. "L'Italia è tra i mercati più importanti per Revolut, ha registrato una solida crescita dal suo lancio nel Paese nel 2017 fino a superare oggi il milione di clienti. Ciò è dovuto alla combinazione di efficaci strumenti di gestione del denaro e commissioni basse, o addirittura pari a zero, che offriamo ai nostri clienti, nonché all'introduzione di funzionalità locali in grado di rispondere alle esigenze dei clienti che vivono nel Paese." Per Revolut "grazie alla licenza bancaria europea, i clienti italiani hanno i propri depositi protetti fino a 100.000 euro".

