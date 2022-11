Prezzi guerra: materie prime in calo, il gas a 107 euro

(ANSA) - MILANO, 17 NOV - Materie prime in netto calo mentre si addensano le nubi di una recessione economica. Scendono le quotazioni del gas con le mosse dell'Europa per il price cap. Ad Amsterdam il prezzo si attesta a 107 euro al megawattora (-5,2%).

In calo il greggio con il Wti che si attesta a 85,30 dollari al barile (-0,4%) e il Brent a 92,74 dollari (-0,2%). Tra i metalli si muove in terreno negativo l'oro che scende di un punto percentuale a 1.763 dollari l'oncia. In calo anche il nichel a 26.466 dollari (-4%), il rame cede l'1,1% e l'alluminio lo 0,7%.

Sul versante alimentare si registra un calo delle quotazioni dei principali prodotti. Il grano duro si attesta a 937 dollari (-0,9%) per il future da 5mila bushel, l'unità di misura statunitense per i cereali, e quello tenero a 819 dollari (-2,2%). (ANSA).