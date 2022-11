Borsa: Europa conclude incerta, Londra piatta

(ANSA) - MILANO, 17 NOV - Mercati azionari del Vecchio continente fiacchi in attesa di indicazioni precise sulle politiche monetarie da parte delle banche centrali: Londra ha chiuso piatta (Ftse 100 -0,05%), con Amsterdam in calo dello 0,1%, Parigi dello 0,4% e Madrid dello 0,7%.

In leggero rialzo la Borsa di Francoforte, che ha concluso con un segno positivo dello 0,2%. (ANSA).