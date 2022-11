Visco, aumento dei prezzi non si elimina con salari più alti

(ANSA) - ROMA, 16 NOV - L'aumento dei prezzi energetici è "una 'tassa' sulla nostra economia che non è possibile rinviare al mittente e che non può essere eliminata attraverso vane rincorse tra prezzi e salari", e in questo "resta cruciale la responsabilità delle parti sociali". Lo ha detto il Governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco secondo cui "i tassi di riferimento della politica monetaria - che nell'area dell'euro erano stati ridotti su valori straordinariamente bassi per rispondere alle ripercussioni economiche delle gravi crisi economiche e finanziarie registrate negli ultimi dieci anni - sono ancora al di sotto del livello coerente con il raggiungimento del nostro obiettivo di inflazione nel medio termine. La necessità di continuare l'azione restrittiva è quindi evidente, anche se le ragioni per attuare un approccio meno aggressivo stanno guadagnando terreno". (ANSA).