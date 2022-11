Tim: Fitch taglia rating a BB- con outlook negativo

(ANSA) - MILANO, 16 NOV - L'agenzia di rating Fitch ha modificato il giudizio di rating da livello BB outlook negative a livello BB-, sempre con outlook negativo. E se non ridurrà il debito e aumenterà la cassa potrebbe andare incontro a un nuovo downgrade.

Il taglio oggi "riflette l'assenza di una sufficiente riduzione del debito nel 2022. Fitch si aspetta che la leva finanziaria netta di Tim salirà oltre le 4,5 volte dal 2023, una soglia per mantenere un rating BB". Il peggioramento del contesto macroeconomico poi, spiegano gli analisti in una nota, aggiunge rischi di esecuzione ai piani di crescita dell'azienda e alla capacità di riduzione dell'indebitamento.

Ma potrebbe scendere a 'B+' a causa dei "bassi rapporti di liquidità e copertura degli interessi". Così, spiega Fitch che va letto l'outlook negativo assegnato al rating del gruppo telefonico mentre siamo "in un momento di forte concorrenza di mercato, con l'aumento dell'inflazione e tassi di interesse elevati che si traducono in minori riserve di cassa e metriche di liquidità".

"Vi è ancora incertezza - aggiunge infine Fitch - sull'esecuzione delle opzioni strategiche di TI per ottimizzarne il valore e rafforzare la propria posizione competitiva.

Qualsiasi impatto sul rating e sul profilo creditizio di TI dipenderebbe dai dettagli di qualsiasi struttura di transazione proposta e dalla successiva riallocazione del debito". (ANSA).