Prezzi guerra: il gas e il petrolio in direzioni opposte

(ANSA) - MILANO, 16 NOV - Sono poco infuenzati i prezzi delle materie prime dai timori, poi rientrati, di una escalation della guerra in Ucraina dopo il missile lanciato in Polonia. Il gas registra una battuta d'arresto dopo la crescita degli ultimi giorni e il Ttf, il contratto di riferimento per il gas europeo, è in calo del 2,9% a 120,5 euro al megawattora ad Amsterdam.

Positivo ma senza strappi l'andamento del petrolio: il Wti sale dello 0,21% a 87,1 dollari al barile, l'Ice per il Brent segna un rialzo dello 0,54% a 94,3 dollari.

Nel comparto agricolo in flessione fra l'1,2 e il 2% le quotazioni del grano. (ANSA).