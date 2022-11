Petrolio: Wti arretra a 86,2 dollari (-0,79%)

(ANSA) - ROMA, 16 NOV - Prezzi in calo questa mattina per il petrolio. Il Wti americano con consegna a dicembre perde lo 0,79% scendendo a 86,2 dollari, mentre i contratti per gennaio sul Brent europeo sono in calo dello 0,63% a 93,3 dollari al barile. (ANSA).