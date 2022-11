Borsa:Asia debole dopo le tensioni per il missile in Polonia

(ANSA) - MILANO, 16 NOV - Seduta contrastata sui listini asiatici. I futures europei stanno riducendo i cali e quelli Usa si sono portati in positivo grazie al ridursi dei timori di un'escalation del conflitto in Ucraina dopo che il presidente Joe Biden ha definito improbabile che il missile finito in Polonia sia stato lanciato dalla Russia. L'euro è in ripresa così come lo zloty polacco.

Tokyo chiude in marginale rialzo (+0,14%) mentre Sidney ha concluso la seduta in calo. Deboli anche Hong Kong (-0,92% a mercati ancora aperti) e i listini cinesi di Shanghai (-0,45%) e Shezhen (-0,78%). (ANSA).