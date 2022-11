Borsa: Europa parte incerta con calo di tensione per Polonia

(ANSA) - MILANO, 16 NOV - Avvio prudente in Europa mentre sembra chiarirsi il profilo del missile che ha colpito la Polonia, che sarebbe stato lanciato dalle truppe ucraine contro un attacco russo. Francoforte perde lo 0,2% mentre Parigi guadagna lo 0,13%. Londra sale dello 0,15% malgrado l'inflazione ai massimi da 40 anni. I mercati confidano, come alla vigilia, in un rallentamento delle spinte inflattive dopo il buon segnale arrivato dai prezzi alla produzione in Usa. (ANSA).