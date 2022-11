Vodafone:in Italia ricavi servizi -2,8% ma cresce rete fissa (2)

(ANSA) - MILANO, 15 NOV - Nel semestre, fa il punto una nota, Vodafone ha siglato una partnership tecnologica con Eataly Art House (E.ART.H.) per arricchire l'esperienza museale attraverso realtà aumentata, Metaverso e rete 5G. È stata inoltre annunciata la sesta edizione di "Action for 5G", il bando dedicato a startup e PMI per lo sviluppo di progetti innovativi grazie al 5G.

Vodafone Business ha siglato nel semestre un accordo con McDonald's Italia per la realizzazione della prima rete dati retail del Paese a doppia connettività - in fibra e wireless 5G - per tutti i 640 ristoranti McDonald's in Italia. Ha lanciato inoltre Vodafone Business Club, la nuova piattaforma di corporate benefit che le aziende clienti possono offrire ai loro dipendenti, con sconti, offerte e vantaggi.

Vodafone Business si è aggiudicata due macroaree (Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, e Abruzzo, Basilicata, Molise, Puglia) nell'ambito della recente gara Infratel per collegare in banda larga oltre 12.000 presidi sanitari.

Prosegue inoltre fino a dicembre l'adesione al piano Voucher per accelerare la digitalizzazione delle PMI in Italia, attraverso il quale le microimprese e le PMI possono richiedere bonus fino a 2.500€ per l'attivazione di contratti di connettività con velocità in download anche superiori a 1 Gbps.

