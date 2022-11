Iliad: in 9 mesi ricavi +15%, supera 9,3 milioni utenze

(ANSA) - MILANO, 15 NOV - Iliad festeggia il suo 'diciottesimo', 18 trimestri di crescita consecutivi, superando 9 milioni e 300 mila utenze attive come si legge in una nota.

Nei 9 mesi i ricavi sono cresciuti del 15% a 679 milioni di euro, l'Ebitdaal si attesta a 147 milioni di euro, rispetto ai 10 di settembre '22. La crescita degli utenti "permette anche di migliorare di oltre il 40% l'operating cash flow, negativo per 155 milioni, rispetto ai 261 del terzo trimestre 2021" rileva il comunicato.

Stessa positiva dinamica per tutto il gruppo Iliad, che vede gli indicatori in crescita anche negli altri due Paesi dove opera, Francia e Polonia. I primi nove mesi si chiudono complessivamente con un fatturato di 6 miliardi e 174 milioni, +9,6% anno-su-anno, di cui ben 2 miliardi e 150 milioni nell'ultimo trimestre (+12,5% rispetto al terzo trimestre '21).

L'Ebitdaal di gruppo nei primi nove mesi arriva a 2 miliardi 421 milioni di euro, generando utili per oltre 750 milioni di euro.

(ANSA).