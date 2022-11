Credit Suisse: accordo con Apollo,cessione attivi da 50mld

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - Credit Suisse cede una larga fetta dei suoi attivi in prodotti strutturati ad Apollo Global Management per ridurre l'assorbimento di capitale e concentrarsi sul core business. Come si legge in una nota, il gruppo elvetico ha raggiunto un accordo che accelera la "radicale trasformazione della sua banca di investimento". Secondo l'intesa (e altre cessioni di portafoglio a terze parti) il gruppo ridurrà così gli attivi in quel settore da 75 a 20 miliardi di dollari entro la metà del 2023. (ANSA).