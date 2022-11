Btp Italia: ordini per 2,2 miliardi, in due giorni 5,4 mld

(ANSA) - MILANO, 15 NOV - La seconda giornata del Btp Italia si chiude con ordini dai risparmiatori retail per 2,24 miliardi di euro che, sommati ai 3,18 miliardi di lunedì, portano la domanda per il bond indicizzato all'inflazione oltre i 5,4 miliardi in due giorni. (ANSA).