Borsa: Milano positiva con Saipem, giù Nexi, cede Tim

(ANSA) - MILANO, 15 NOV - Piazza Affari mette a segno un'altra seduta positiva (+0,42%), questa volta sulla scia di Wall Street dopo il buon dato sui prezzi alla produzione negli Usa che fa sperare in un rallentamento dell'inflazione e quindi di strette più leggere sui tassi da parte della Fed.

A zavorrare il listino milanese ci ha pensato Nexi (-9,8% a 8,8 euro), crollata verso il prezzo di vendita (8,7 euro) della quota di Intesa (+0,16%). Male anche Tim (-2,9% a 0,23 euro) e Interpump (-2,3%).

In luce si sono invece messi Saipem (+4,98%), grazie a nuovi contratti per 800 milioni di dollari, Tenaris, promossa da Jp Morgan (+4,7%), e Leonardo (+2,4%). Tra le banche in netto rialzo Banco Bpm (+2,3%). (ANSA).