Yellen, fine guerra è il migliore aiuto per l'economia

NEW YORK, 13 NOV - Mettere fine alla guerra in Ucraina è il "modo migliore" per riparare e aiutare l'economia mondiale. Lo afferma il segretario al Tesoro americano Janet Yellen. "Mettere fine alla guerra è un imperativo morale e la singola cosa migliore che possiamo fare per l'economia", dice Yellen.