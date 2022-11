Msc Crociere pronta ad assumere oltre 750 persone in Italia

MSC Crociere è pronta ad assumere oltre 750 persone in Italia nel corso dei prossimi mesi. E le prime selezioni inizieranno al Career Day organizzato a Genova dalla Regione Liguria dal 15 al 17 novembre nell'ambito del Salone Orientamenti 2022.



"Obiettivo la ricerca dei talenti che entreranno a far parte del personale della propria flotta che conta già oltre 25 mila dipendenti - si legge nella nota -. Nelle prossime settimane entreranno infatti in servizio le due ultime navi della compagnia, MSC World Europa e MSC Seascape, facendo così salire a 21 il numero delle unità in flotta, seguite nel 2023 da un'ulteriore nave (MSC Euribia). MSC World Europa, l'avveniristica nave alimentata a gas naturale liquefatto, è stata battezzata il 13 novembre a Doha in Qatar, ma verrà posizionata stabilmente in Italia a partire da aprile 2023. MSC Seascape, invece, verrà consegnata il 16 novembre a Monfalcone e, dopo il battesimo a New York il 7 dicembre, trascorrerà la sua prima stagione ai Caraibi con partenza da Miami".