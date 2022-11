Gas: chiude in rialzo del 16%, vicino 114 euro

(ANSA) - MILANO, 14 NOV - Il gas chiude in rialzo di oltre il 16% dopo la contrazione della scorsa settimana con le temperature miti che hanno consentito di non erodere le scorte e in qualche caso di incrementarle. I Ttf salgono a 114 euro (113,7) al megawattora. Il massimo di giornata è stato, nel finale di seduta, a 117,7 euro. (ANSA).