Borsa: Europa in rialzo, poco mossi i titoli di Stato

(ANSA) - MILANO, 14 NOV - Borse europee positive, con lo stoxx 600 ai massimi da agosto scorso. Sui mercati prosegue il clima positivo dopo la frenata dei prezzi negli Stati Uniti e l'ipotesi che le banche centrali adotteranno una politica monetaria meno aggressiva. Poco mossi i rendimenti dei titoli di Stato. Gli investitori guardano con grande attenzione anche alla Cina dopo la decisione di allentare le restrizioni per contrastare la pandemia e il piano di aiuti per rilanciare il mercato immobiliare.

In rialzo ma senza particolare slancio Londra (+0,46%), Francoforte (+0,21%), Parigi (+0,30%), Madrid (+0,25%). I listini sono sostenuti dalle tlc (+0,7%) e dalla farmaceutica (+0,5%), Scivola Roche (-4%), dopo l'esito negativo della sperimentazione di un farmaco sull'Alzahimer.

Positive le utility (+0,4%), con il gas che torna sopra la soglia dei 100 euro al megawattora. Ad Amsterdam il prezzo si attesta a 104 euro (+6,2%). Bene anche l'energia (+0,3%), con il greggio poco mosso. Il Sti si attesta a 89 dollari al barile (+0,1%) e il brent a 96,1 dollari (+0,1%). In calo le banche (-0,1%) mentre sono in rialzo le assicurazioni (+0,1%). Positivo il comparto dell'auto (+0,1%) con Renault (+0,7%) e Volkswagen (+0,3%).

Tra le materie prime l'oro prosegue in rialzo a 1.759 dollari l'oncia. Sul fronte valutario l'euro è in lieve calo a 1,0320, dopo il rally della vigilia. (ANSA).