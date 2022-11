Borsa: Europa apre in rialzo, attenzione su politica monetaria

(ANSA) - MILANO, 14 NOV - Le Borse europee aprono in rialzo con gli investitori che concentrano la loro attenzione sulle prossime decisioni delle banche centrali. Sui mercati si respira un clima positiva con l'ipotesi di una stretta monetaria meno aggressiva. Fari puntati anche sull'evoluzione delle tensioni geopolitiche.

In avvio di seduta sono in positivo Londra (+0,48%), Parigi (+0,29%), Francoforte (+0,44%), Madrid (+0,43%). (ANSA).