Trivelle: Urso e Zaia, deciso tavolo tecnico con Ministeri

(ANSA) - VENEZIA, 12 NOV - Sul problema delle trivellazioni in Adriatico, consentito dal decreto Aiuti Quater il ministro Adolfo Urso e il presidente del Veneto Luca Zaia, hanno deciso oggi d'intesa con il ministro dell'Ambiente l'apertura di un 'tavolo di confronto tecnico' tra Regione Mimit e Mase "con la finalità di verificare tutti gli aspetti inerenti la problematica delle estrazione". Lo annuncia una nota della Regione Veneto condivisa con il ministero delle Imprese e del Made in Italy in merito al nuovo provvedimento inserito nel decreto Aiuti quater, che autorizza l'attività estrattiva nell'Adriatico. Questo vista la grande sensibilità del territorio (il Polesine ndr) "su cui pesa giustamente la memoria di quanto accadde nel passato, si è deciso, di intesa con il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, di aprire un tavolo di confronto tecnico tra Regione, Mimit e Mase con la finalità di verificare tutti gli aspetti inerenti la problematica delle estrazioni". (ANSA).