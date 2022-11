La settimana dei mercati,occhi su inflazione e Fitch

(di Alfonso Neri) (ANSA) - MILANO, 12 NOV - Settimana dei mercati finanziari ancora incentrata sulle possibili scelte delle banche centrali, con i dati principali sull'inflazione che questa volta verranno dal Regno Unito, ma che potranno dare un segnale anche a Bce e Fed. In Italia partirà il nuovo Btp Italia e si attendono i colloqui del G-20 a Bali e, poco prima del week end, il rating di Fitch sull'Italia.

Nel dettaglio, già nella tarda serata di domenica si aspetta il discorso del componente della Federal Reserve Waller sull'outlook economico, mentre lunedì si aprirà con gli interventi dei membri della Bce Panetta, De Guindos e Centeno.

Ma soprattutto è atteso l'incontro tra il presidente cinese Xi Jinping e quello statunitense Biden prima dell'inizio del G-20 a Bali, con il vertice internazionale che prenderà il via il giorno dopo.

Nel primo giorno della settimana parte anche la nuova emissione del Btp Italia,tasso annuo minimo 1,6%, che in giugno aveva visto una partecipazione record dei semplici risparmiatori, il 77% del totale. E' di fatto lo strumento di eccellenza anti-inflazione, con il Mef che punta ad allargare la platea degli investitori retail di un mercato dal quale gli acquisti dall'estero sono in uscita da mesi, con le banche centrali e commerciali che si faranno progressivamente da parte.

Martedì sul piano più strettamente finanziario in calendario nella notte la produzione industriale cinese, mentre in mattinata sarà pubblicato l'indice Zew tedesco e il prodotto interno lordo dell'area euro. Dagli Stati Uniti arriveranno invece nel primissimo pomeriggio i prezzi alla produzione di ottobre.

Il giorno dopo, prima dell'avvio dei mercati europei, forse il focus della settimana: l'inflazione dal Regno Unito, seguita nel pomeriggio dalle vendite al dettaglio negli Usa e dal discorso del presidente della presidente della Bce Lagarde all'European School di Francoforte. Giovedì il governo inglese dovrebbe invece annunciare il nuovo piano fiscale e le previsioni economiche, mentre in mattinata è attesa la conferma dell'inflazione nell'area euro.

L'ultimo giorno della settimana si aprirà con l'inflazione giapponese, ben prima dell'avvio delle Borse europee, mentre in mattinata è in agenda un altro discorso della Lagarde, questa volta all'European Banking Congress, cui seguiranno da Francoforte gli interventi di Nagel e Knot. A mercati europei chiusi, è prevsita la decisione di Fitch sul rating sovrano dell'Italia.

"L'inflazione del Regno unito di mercoledì è attesa in accelerazione al 10,5% dal 10,1%, mentre le vendite al dettaglio statunitensi dello stesso giorno sono viste recuperare dopo la mancata variazione nel mese precedente", commentano gli analisti di Mps capital services, ricordando che "Fitch si pronuncerà sull'Italia dopo aver lanciato in ottobre un monito sui conti del Paese, affermando che lo spazio fiscale del nuovo governo è limitato". (ANSA).