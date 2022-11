Disney apre a tagli personale, 'prenderemo decisioni difficili'

(ANSA) - NEW YORK, 12 NOV - "Assumeremo decisioni difficili e scomode". L'amministratore delegato di Walt Disney, Bob Chapek, apre così la strada del taglio dei costi in casa Topolino, spianando anche la strada a possibili tali del personale. Nel processo di revisione dei costi "guarderemo a tutte" le strade percorribili per "individuare risparmi. Anticipiamo che potrebbero essersi delle riduzioni dello staff", mette in evidenza Chapek senza indicare il possibile numero dei tagli al personale. Il processo di riduzione dei costi sarà portato avanti da una task force creata ad hoc. (ANSA).