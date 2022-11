Ue, Pil Italia 2022 su a 3,8%, ma poi 0,3% in 2023

(ANSA) - BRUXELLES, 11 NOV - La Commissione Ue rivede al rialzo le attese sulla crescita del pil dell'Italia nel 2022, vista ora al 3,8%, rispetto al 2,9% delle stime diffuse a luglio. Viene tagliata invece la previsione sul 2023 con un Pil dell'Italia atteso in crescita dello 0,3%, rispetto allo 0,9% indicato in precedenza. E' quanto emerge dalle previsioni economiche di autunno. Per il 2024 l'attesa è che il pil italiano riprenda a salire per portarsi al +1,1%.La Commissione Ue rivede al rialzo le stime sul 2022 e taglia quelle per il 2023 a causa degli effetti sulla domanda globale della guerra in Ucraina e per la maggior inflazione. L'attesa è che il pil nell'eurozona si attesti al +3,2% quest'anno (contro il +2,6% indicato a luglio), per rallentare al +0,3% nel 2023 (era +1,4% nelle stime precedenti). La previsione per il 2024 è ora di una crescita del pil nell'eurozona dell'1,5%. "La crisi energetica sta erodendo il potere d'acquisto delle famiglie e gravando sulla produzione". (ANSA).