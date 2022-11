Borsa: Milano prosegue in rialzo, corrono A2a e Moncler

(ANSA) - MILANO, 11 NOV - La Borsa di Milano (+0,8%) prosegue in rialzo sostenuta dalle utility e dagli industriali. A Piazza Affari corrono Moncler (+5,2%) e A2a (+4,3%), quest'ultima dopo i conti dei nove mesi con ricavi quasi triplicati. Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 200 punti base, con il rendimento del decennale italiano al 4,08%.

In fondo al listino principale Tim (-2,6%) che scende a 0,23 euro. Deboli anche le banche con Banco Bpm (-0,6%), Bper (-0,5%), Unicredit (-0,3%) e Intesa (-0,2%), Gira in calo Mps (-0,3%) dopo un avvio in rialzo nel giorno dei conti chiusi con una perdita di perdita di 360 milioni per effetto dei costi di ristrutturazione e ricavi stabili. In calo Unipol (-1,3%) nel giorno dei risultati finanziari.

Si mettono in mostra le utility con Hera (+1,4%), Enel (+1,2%) e Italgas (+0,2%). In positivo anche l'energia dove avanza Saipem (+1,9%), Tenaris (+1,3%) e Eni (+0,5%). Nuova seduta in rialzo per Amplifon (+2,4%) che sfiora i 29 euro. Bene anche Cnh (+2,4%) e Iveco (+1,8%). (ANSA).