Borsa: Europa apre in rialzo, si guarda a banche centrali

(ANSA) - MILANO, 11 NOV - Le Borse europee aprono in rialzo fatta eccezione per Londra dopo dei dati del Pil del terzo trimestre. Con l'inflazione negli Usa che rallenta gli investitori concentrano la loro attenzione sulle banche centrale con l'ipotesi di una stretta monetaria meno aggressiva. Fari puntati anche sulle mosse della Cina sul fronte della pandemia.

Avvio positivo per Parigi (+0,86%), Francoforte (+0,24%) e Madrid (+0,18%). In flessione Londra (-0,22%). (ANSA).