Borsa: Asia chiude tonica dopo l'inflazione Usa, vola Hong Kong

(ANSA) - MILANO, 11 NOV - Le Borse asiatiche chiudono toniche con l'inflazione Usa che rallenta. Gli investitori ora scommettono su una politica meno aggressiva delle banche centrali. Sotto i riflettori anche le mosse della Cina sul fronte della pandemia.

In rialzo Tokyo (+2,98%). Sul mercato dei cambi il dollaro si svaluta sullo yen, a 141,60, così come l'euro a 144,70. A contrattazioni ancora in corso vola Hong Kong (+7,2%). Bene Shanghai (+2,1%), Shenzhen (+1,9%), Seul (+3,3%) e Mumbai (+1,7%). Sul fronte dei dati macroeconomici sono previsti l'inflazione della Germania, il Pil del Regno Unito e l'indice della fiducia dei consumatori degli Stati Uniti. (ANSA).