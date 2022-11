Prezzi guerra: grano tiene, petrolio debole sotto 85 dollari

(ANSA) - MILANO, 10 NOV - Prezzi delle materie in generale ribasso sui mercati telematici, con l'oro che scende di qualche frazione a 1.710 dollari l'oncia e il petrolio in calo di oltre l'1% sotto gli 85 dollari al barile.

Il gas tiene sui 112 euro al Megawattora sul listino di Amsterdam di riferimento per l'Europa, mentre tra i metalli il rame cede l'1,5% e il palladio oltre due punti percentuali.

Tra le materie prime alimentari piatto il frumento, che quota sugli 804 dollari per il future sui 5mila bushel, l'unità di misura statunitense per i cereali. (ANSA).