Borsa: Europa fiacca in attesa dati Usa, Amsterdam -0,5%

(ANSA) - MILANO, 10 NOV - Pochi movimenti sui mercati azionari del Vecchio continente, che hanno assimilato il risultato delle elezioni di 'midterm' negli Stati Uniti e sembrano aspettare maggiormente la raffica di dati macroeconomici Usa attesi per il primissimo pomeriggio, compresi i prezzi alla produzione che potrebbero influire sulle politiche monetarie della Fed.

In questo contesto la Borsa di Londra ondeggia attorno alla parità, con Francoforte negativa dello 0,1% e Parigi dello 0,2%.

Madrid è limata dello 0,3% e Amsterdam di mezzo punto percentuale. In rialzo di circa mezzo punto i listini di Mosca, con il prezzo del gas che, dopo una partenza in linea con la chiusura di ieri, sale del 3% a 116 euro al Megawattora.

Poco sopra la parità Piazza Affari, che cresce dello 0,2% con l'indice Ftse Mib grazie soprattutto alle trimestrali (Poste +3%, Banco Bpm e Generali +2%). In Europa debole Credit Agricole dopo i conti, con il titolo che a Parigi scende di oltre il 4% sotto i 9,3 euro. (ANSA).