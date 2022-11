Aspi: utile primi nove mesi sale a 927 mln, traffico +12,2%

(ANSA) - ROMA, 10 NOV - Aspi chiude i primi nove mesi dell'anno con un utile pari a 927 milioni di euro, (587 milioni nei primi nove mesi del 2021), ricavi operativi pari a 3,15 miliardi di euro, in aumento di 286 milioni di euro rispetto ai primi nove mesi del 2021, un margine operativo lordo (Ebitda) pari a 1,887 miliardi di euro, in aumento di 291 milioni di euro rispetto ai primi nove mesi del 2021. Lo rende noto il gruppo dopo il cda, aggiungendo che il traffico sulla rete di Aspi segna un +12,2% rispetto ai primi nove mesi del 2021 e che è stato dato un "ulteriore impulso allo sviluppo e ammodernamento della rete" con investimenti e manutenzioni per circa 1,2 miliardi nei primi nove mesi del 2022. (ANSA).