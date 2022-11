Wartsila: Fim-Fiom-Uilm, attivare tavolo ministeriale

(ANSA) - TRIESTE, 09 NOV - Il Coordinamento nazionale Fim, Fiom, Uilm ritiene "indispensabile" attivare il tavolo ministeriale, come da richiesta di incontro del 2 novembre scorso inviata al Ministro Adolfo Urso, "anche per avere conoscenza delle azioni che il Ministero intende produrre a sostegno della produzione di motori marini e terresti nel sito di Bagnoli". Lo riporta una nota del Coordinamento stesso il cui contenuto era stato anticipato dall'ANSA nei giorni scorsi, in riferimento all'incontro tra la direzione aziendale e il coordinamento nazionale di Fim Fiom Uilm che si è svolto lunedì scorso. L'azienda è dal canto suo ferma sulle proprie posizioni.

