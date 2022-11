Philip Morris: Italia centrale per un futuro senza fumo

(ANSA) - MILANO, 09 NOV - "L'Italia è sempre più centrale nella visione di Philip Morris International di costruire un futuro senza fumo, grazie a una filiera integrata che parte dalla coltivazione del tabacco, si sviluppa attraverso l'eccellenza industriale italiana e arriva ai servizi digitali più innovativi per il consumatore, dando lavoro a 38 mila persone e collaborando con 7500 aziende su tutto il territorio nazionale".

Lo ha dichiarato da Marco Hannappel, presidente e a.d di Philip Morris Italia alla presentazione di Iqos Iluma. L'evento è stata l'occasione per segnalare l' investimento di 600 milioni in tre anni per l'impianto produttivo di Crespellano in provincia di Bologna, a conferma della centralità dell'Italiaper Philip Morris che nel nostro Paese genera un export in oltre 30 Paesi nel mondo dal valore di oltre 1,5 miliardi ogni anno con un impatto occupazionale diretto, indiretto e indotto di circa 8000 posti di lavoro lungo la filiera di cui 1700 solo nel centro bolognese inaugurato nel 2016. (ANSA).