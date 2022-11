Gas: sindaco Piombino, da Snam imminente avvio lavori

(ANSA) - PIOMBINO (LIVORNO), 09 NOV - "Snam ha comunicato l'imminente avvio dei lavori per la realizzazione degli impianti necessari alla messa in funzione del rigassificatore. È una notizia che non avremmo mai voluto apprendere ma che è logica conseguenza dell'autorizzazione concessa dalla Conferenza dei servizi presieduta dal commissario straordinario Eugenio Giani.

Ferma restando la presentazione del ricorso all'autorità giudiziaria al quale la task force del Comune sta lavorando, adesso è arrivato il momento di gestire la contropartita che Snam ,per legge, deve alla città per compensare i lavori". Lo annuncia Francesco Ferrari, sindaco di Piombino (Livorno).

"Responsabilmente - aggiunge Ferrari - faremo quanto in nostro potere per tutelare la comunità sia attraverso il percorso giudiziario, sia con le opere che pretenderemo dall'azienda.

Sono il sindaco di una città che ha difeso il proprio futuro e l'ha fatto sempre con grande rispetto della legalità e sono certo che continuerà, anche di fronte alla notizia di oggi, rispettando la legge e i lavoratori chiamati a realizzare le opere". (ANSA).