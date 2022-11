Gas: chiude in ribasso sopra i 113 euro al MWh ad Amsterdam

(ANSA) - MILANO, 09 NOV - Chiusura in ribasso per il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam. I contratti futures sul mese di dicembre hanno ceduto il 4,23% a 113,14 euro al MWh. Più consistente il calo segnato a Londra (-4,56%), dove per mille unità termiche britanniche (Mbtu) sono stati chiesti 270,87 penny. (ANSA).